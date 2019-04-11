Сумгайытский технопарк начал экспорт силовых кабелей в Казахстан

11 апреля 2019 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) начал экспортировать в Казахстан крупную партию силовых кабелей большой емкости, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение технопарка.

Согласно сообщению, шесть еврофур с грузом уже в пути. Также по заключенному контракту в Казахстан будут отправлены армированные и другие виды кабелей объемом в 77 еврофур и стоимостью в пять миллионов долларов.

Контракт был заключен с Актогайским горно-обогатительным комбинатом, который расширяет производство.

В технопарке отметили, что до конца года STP заключит с казахстанской компанией дополнительно три контракта стоимостью в семь миллионов долларов.

В настоящее время экспортные контракты подписаны также на поставку кабельной продукции в Грузию и Кыргызстан.

На базе STP производятся высоковольтные кабели, рассчитанные на напряжение в 220, 330 и 500 киловольт. Технопарк является крупнейшим предприятием, осуществляющим новые инфраструктурные проекты в электроэнергетике Азербайджана. В STP на основе современных технологий производится продукция электроэнергетики и машиностроения, в частности налажен выпуск широкого ассортимента различных типов кабелей, трансформаторов, оборудования высокого напряжения, гидротурбин, водяных насосов, электрических двигателей, труб, технических газов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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