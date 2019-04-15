ЕС огласил стоимость крупного регионального проекта с участием Азербайджана

15 апреля 2019 22:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость регионального проекта по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate, который охватывает Азербайджан, составляет 8,8 миллиона евро.

Об этом сказал в понедельник Trend глава сектора по взаимодействию в странах Восточного партнерства, гендиректората ЕС по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения Еврокомиссии Майкл Рупп.

Рупп отметил, что проект охватывает все секторы, включая энергетику, малое и среднее предпринимательство, транспорт и другие.

«Основная цель проекта – сократить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности всех секторов», - сказал представитель ЕС.

По его словам, эксперты Программы развития ООН совместно с азербайджанскими экспертами обсудят текущее положение в Азербайджане и решат, что целесообразнее всего предпринять и с чего начать.

«Азербайджан поставил перед собой цель сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Это непростая задача и работа не одной структуры. Все структуры и министерства должны работать сообща», - сказал Рупп.

Отметим, что сегодня в Азербайджане прошла презентация проекта EU4Climate, реализуемого ООН и ЕС.

Проект EU4Climate реализуется с целью помочь странам Восточного партнерства бороться с климатическими изменениями, подготовить стратегию развития предупреждающих мер в этой сфере, а также помочь интегрировать вопросы климатических изменений в основную политику государств.

Проект будет реализовываться до 2022 года в Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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