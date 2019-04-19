В Таможенном комитете Азербайджана состоялась встреча с иранской делегацией

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой министром промышленности, шахт и торговли Ирана Рзой Рахмани, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на комитет.

Глава ГТК отметил, что в последние годы азербайджано-иранские отношения развиваются в плоскости плодотворного и делового сотрудничества, что экономические отношения укрепляются, и товарооборот растет.

Было отмечено, что расположение обоих стран на стратегических международных торговых маршрутах способствуют дальнейшему укреплению связей сотрудничества.

Рассказывая о реформах, проводимых в последние годы в таможенной сфере Азербайджана, Мехтиев подчеркнул, что наряду с тем, что примененные новшества способствовали развитию экспортного потенциала страны, упростили таможенные процедуры, обеспечили прозрачность, они также создали благоприятные условия для упрощения и ускорения международной торговли.

В свою очередь иранский министр сказал, что его страна всегда заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном, выразил удовлетворение взаимным сотрудничеством во всех сферах, в том числе, в таможенной. Гость подчеркнул дальнейшую интенсификацию совместной деятельности.

Рассказывая об успехах азербайджанской таможни, Рза Рахмани оценил проводимые в последнее время реформы как успешные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды, упрощение торговли.

Затем между делегациями таможенных служб Азербайджана и Ирана состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече присутствовал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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