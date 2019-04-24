Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие для производства ж/д вагонов – министр

24 апреля 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан создадут совместное предприятие по производству железнодорожных вагонов в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, совместное предприятие будет создано в Азербайджане.

Министр добавил, что был произведен осмотр места, где будет построено предприятие.

Отметим, что ранее председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что Азербайджан и Турция рассматривают вопрос о совместном производстве железнодорожных вагонов.

По словам председателя ЗАО, совместное производство планируется наладить в Сумгайыте. "Ширина железнодорожной колеи в Азербайджане - 1520 миллиметров, которая предусмотрена для российских вагонов, европейский же стандарт - 1435 миллиметров. У наших поездов большие габариты, которые не позволяют им проходить через туннели. Поэтому идут переговоры с турецкими специалистами по поводу гибридных поездов, чтобы мы могли использовать их как в Азербайджане, так и в Турции и Европе", - сказал Гурбанов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 10:15
Прямые рейсы из Анкары в Баку поспособствуют укреплению торговых связей
Бизнес 22 апреля 10:10
Турция и Азербайджан увеличат количество авиарейсов – министр
Бизнес 19 апреля 14:06
Джавид Гурбанов: БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой (ФОТО)
Бизнес 10 апреля 17:07
Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции
Турция 8 апреля 11:13
Запуск пассажироперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс придаст новый импульс развитию туризма - эксперт
Точка зрения 6 апреля 09:00
Лента новостей
Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60
В мире 10:32
Турецкая энергетическая компания выставлена на продажу
Бизнес 10:24
Азербайджан сократил экспорт газа в Иран
Энергетика 10:21
Гражданин России пытался незаконно провезти в Азербайджан крупную партию валюты (ФОТО)
Происшествия 10:18
Турецкий министр о важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика 10:15
Зарплаты в Нахчыванской АР выросли
Бизнес 10:11
Китай намерен отправить человека на Луну в ближайшие десять лет
В мире 10:11
С сегодняшнего дня вход на территорию Бакинского приморского бульвара закрывается на 5 дней
Общество 10:07
В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
Общество 10:07