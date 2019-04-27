Строительство шинного завода в Сумгайыте означает открытие сотен рабочих мест - депутат

БАКУ /Trend/ - Благодаря строительству шинного завода в Сумгайыте Азербайджан не будет закупать автомобильные шины, что означает, что определенный объем иностранной валюты останется в стране.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде, сообщает в субботу Trend.

По его словам, готовая шинная продукция, производимая заводом, будет также экспортироваться. Это означает сотни миллионов дохода для страны.

Мирзазаде считает, что в бюджет поступят дополнительные средства, которые в будущем обеспечат очередное повышение заработных плат и пенсий.

Депутат добавил, что новость о строительстве шинного завода в Сумгайыте не стала темой повестки в медиа, а была опубликована как обычная официальная новость: «На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во втором международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, в рамках которого были проведены встречи с руководством Китая, и между Азербайджаном и Китаем было подписано множество важных документов. Среди подписанных документов Протокол о намерениях по строительству шинного завода в Сумгайытском химическом промышленном парке. Эта новость была опубликована как обычная информация. Разве эта экономическая новость не обладала таким весом, чтобы ее обсуждать на новостных сайтах и в социальной сети как важную информацию? Почему новость о строительстве нового шинного завода в Сумгайыте не стала темой повестки дня? Почему столь важная новость не набрала «лайков», почему ее не поделились? Разве строительству шинного завода в Азербайджане не стоит уделять должного внимания? Строительство этого предприятия означает открытие сотен рабочих мест, и обеспечение такого же количества людей постоянным доходом. Поэтому строительство завода в Сумгайыте было не простой новостью».

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля встретился в Пекине с президентом компании China National Electric Engineering Чжао Хаем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент компании China National Electric Engineering Чжао Хай отметил, что 24 апреля в Пекине был подписан протокол о намерениях по строительству шинного завода в Сумгайытском химическом промышленном парке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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