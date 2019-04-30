Для привлечения инвесторов в Азербайджан следует создать более привлекательные условия - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует создать более привлекательные условия для привлечения инвесторов из Китая, сказал Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев.

По словам эксперта, привлечение инвесторов из Китая может способствовать увеличению грузопотока из Китая через территорию Азербайджана.

«Следует упростить процедуры пересечения границ, модернизировать оборудование, ввести выгодные тарифы, обеспечить цифровизацию», - сказал Мустафаев.

Эксперт отметил, что Азербайджан добился успехов в проекте "Один пояс, один путь", благодаря инфраструктурным возможностям.

«В Азербайджане современная модернизированная инфраструктура. Но модернизация продолжается. Все еще имеется потребность в усовершенствовании инфраструктуры», - сказал Мустафаев.

Далее эксперт подчеркнул, что Азербайджан является транспортно-логистическим центром региона, чему, в первую очередь, способствует выгодное географическое расположение страны.

По словам эксперта, в последние годы грузопоток по территории Азербайджана увеличился почти в два раза.

«Показатели растут с каждым годом, однако потенциал используется не полностью», - отметил Мустафаев.

Нацсекретарь сказал, что очень важно ускорить создание Свободной экономической зоны (СЭЗ), так как это еще больше способствует увеличению объема грузоперевозок.

Также Мустафаев отметил важность пропускной системы "Зеленый коридор", сказав, что 70 процентов экспорта по территории Азербайджана проходят по "Зеленому коридору".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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