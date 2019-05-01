Объем перевалки грузов из США и Израиля через порты Турции в марте превысил 8 млн тонн

БАКУ /Trend - В марте 2019 года объем перевалки грузов из США и Израиля через порты Турции составил 8 244 782 тонн, сообщили Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

За указанный период объем перевалки грузов из США через порты Турции составил 4 578 422 тонн.

«В марте 2019 года объем перевалки грузов из США судами, плавающими под флагом этой страны, составил 38 868 тонн, плавающими под флагом Турции 116 327, а судами, плавающими под флагами других стран – 4 423 227 тонн», - сказали в министерстве.

В министерстве также сказали, что в марте 2019 года объем перевалки грузов из Израиля через порты Турции составил 3 666 360 тонны.

Согласно информации, за указанный период объем перевалки грузов из Израиля судами, плавающими под флагом Турции, составил 545 732 тонн.

«За указанный период объем перевалки грузов из Израиля судами, плавающими под флагом этой страны, составил 34 402тонн, а судами, плавающими под флагами других стран – 3 086 226 тонн», - сказали в министерстве.

Отметим что в марте 2019 года в турецкие порты прибыли 4,2 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 69,218 миллиона тонн.

За указанный период в турецкие порты прибыло 1,5 тысячи судов, плавающих под флагом Турции, и 2,7 тысячи судов, плавающих под флагами других стран.

Брутто-регистровый тоннаж судов, прибывших в турецкие порты под флагом Турции за указанный период, составил 10,799 миллиона тонн, а судов под флагами других стран – 58,419 миллиона тонн.

В первом квартале 2019 года турецкие порты приняли 11,7 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 190,350 миллиона тонн.

В первом квартале 2019 года, больше всего судов приняла порт Измит (1,4 тысячи), а также порт Алиага (861 судов).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

виттер: @rhafizoglu

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