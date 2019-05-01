Объемы перевалки грузов из Грузии через турецкие порты достигли 700 тысяч тонн

БАКУ /Trend - В марте 2019 года объем перевалки грузов из Грузии через порты Турции составил 695 283 тонн, сообщили Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили, что в марте 2019 года объем перевалки грузов из Грузии судами, плавающими под флагом Турции, составил 437 253 тонн, а судами, плавающими под флагами других стран – 4 258 030 тонн.

Было отмечено, что за указанный период судами, плавающими под флагом Грузии, перевалка грузов с грузинской территории не осуществлялась.

«В 2018 году объемы перевалки грузов из Грузии через турецкие порты составили 2 105 856 тонн» - сказали в министерстве.

Отметим, что в марте 2019 года в турецкие порты прибыли 4,2 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 69,218 миллиона тонн.

За указанный период в турецкие порты прибыло 1,5 тысячи судов, плавающих под флагом Турции, и 2,7 тысячи судов, плавающих под флагами других стран.

Брутто-регистровый тоннаж судов, прибывших в турецкие порты под флагом Турции за указанный период, составил 10,799 миллиона тонн, а судов под флагами других стран – 58,419 миллиона тонн.

В первом квартале 2019 года турецкие порты приняли 11,7 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 190,350 миллиона тонн.

В первом квартале 2019 года, больше всего судов приняла порт Измит (1,4 тысячи), а также порт Алиага (861 судов).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

виттер: @rhafizoglu

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