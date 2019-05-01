Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в марте 2019 года

1 мая 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы Турции от налогообложения транспортных средств и сборов за использование автомобильных дорог и мостов в марте 2019 года составили 156,7 миллиона турецких лир.

Об этом сообщили Trend в Генеральном директорате Турции по управлению автомобильными дорогами (Karayolları Genel Müdürlüğü).

Как отметили в госоргане, доходы от сборов за использование автомобильных мостов в марте 2019 года превысили 37,2 миллиона турецких лир, а за использование автомобильных дорог превысили 119,5 миллиона турецких лир.

"За отчетный период по автомобильным дорогам и мостам проследовало в целом свыше 36,975 миллиона единиц транспортных средств", - сказали в госоргане.

Согласно информации, доходы Турции от налогообложения транспортных средств и сборов за использование автомобильных дорог и мостов в течение января-марта 2019 года составили 450,5 миллиона лир.

Официальный курс на первое мая - 5.9671 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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