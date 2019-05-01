Сколько в Азербайджане субъектов предпринимательства?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более 130 тысяч субъектов предпринимательства, об этом, как передает Trend, сказал в среду глава Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) Мамед Мусаев на презентации в Баку, посвященной Домам МСБ.



"Около 80 процентов составляют субъекты малого и среднего предпринимательства", - сказал глава НКПА.

По словам Мусаева, основным вопросом, беспокоящим предпринимателей, является доступ к финансовым ресурсам. Он отметил, что в стране следует расширить деятельность фондов и небанковских кредитных организаций.

Глава конфедерации также отметил, что за 15 лет 31 тысячи предпринимателям было выдано 309 миллионов льготных кредитов, которые охватили практически все регионы страны.

Отметим, что сегодня в Баку прошла презентация Дома МСБ, которую планируется открыть до конца года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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