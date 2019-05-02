Госпрограмма по пищевой безопасности в Азербайджане будет стимулировать производство органической продукции - эксперт

2 мая 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеются обширные перспективные возможности для развития аграрного сектора, и одним из важных вопросов является создание правовой базы в этой сфере, сказал в четверг Trend экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Раджаб Оруджев.

По словам Оруджева, стремительное проведение и углубление реформ в аграрном секторе стимулируют производственные процессы: «Утвержденная главой государства Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности на 2019-2025 гг., производство и правильное обеспечение качественной продовольственной продукцией населения страны - крайне важные предпринимаемые шаги. Одним из главных факторов является обеспечение населения чистой продукцией. Это будет стимулировать производство органической продукции в стране. Поскольку аграрный сектор непосредственно связан с минеральными удобрениями и другими химическими средствами, производство качественной продукции является приоритетом».

Специалист добавил, что осуществляемые меры служат продолжительному обеспечению страны качественной сельхозпродукцией: «Данная Госпрограмма охватывает очень большую сферу. Она создаст благоприятные условия для стимулирования сельскохозяйственного производства. В последнее время по линии министерства сельского хозяйства в агарном секторе проводится очень серьезная работа».

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: : Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будут созданы единые центры по ДТП
Общество 12 января 11:06
В Азербайджане вокруг школ будет установлен допустимый уровень скорости движения
Общество 8 января 12:15
В Азербайджане будет запрещена эксплуатация старых автомобилей
Общество 4 января 15:14
В городах Азербайджана будут созданы спецполосы для транспорта общего пользования
Общество 4 января 13:23
В Азербайджане строительные работы будут соответствовать требованиям безопасности дорожного движения
Общество 3 января 10:50
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 28 декабря 2018 12:44
Лента новостей
На газовом конгрессе в Авазе представят отчет по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 16:23
Глава Альянса цивилизаций: Азербайджан вносит большой вклад в дело сохранения мира
Политика 16:17
Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
В мире 16:11
В Душанбе предпринимателя приговорили к 6 годам за ввоз партии низкокачественных лекарств
Центральная Азия 15:56
Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог
Политика 15:53
В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии
Центральная Азия 15:53
ЕБРР представил рекомендации по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 15:51
Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции
В мире 15:47
Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале
В мире 15:43