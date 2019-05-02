Госпрограмма по пищевой безопасности в Азербайджане будет стимулировать производство органической продукции - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеются обширные перспективные возможности для развития аграрного сектора, и одним из важных вопросов является создание правовой базы в этой сфере, сказал в четверг Trend экс-министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Раджаб Оруджев.

По словам Оруджева, стремительное проведение и углубление реформ в аграрном секторе стимулируют производственные процессы: «Утвержденная главой государства Государственная программа по обеспечению пищевой безопасности на 2019-2025 гг., производство и правильное обеспечение качественной продовольственной продукцией населения страны - крайне важные предпринимаемые шаги. Одним из главных факторов является обеспечение населения чистой продукцией. Это будет стимулировать производство органической продукции в стране. Поскольку аграрный сектор непосредственно связан с минеральными удобрениями и другими химическими средствами, производство качественной продукции является приоритетом».

Специалист добавил, что осуществляемые меры служат продолжительному обеспечению страны качественной сельхозпродукцией: «Данная Госпрограмма охватывает очень большую сферу. Она создаст благоприятные условия для стимулирования сельскохозяйственного производства. В последнее время по линии министерства сельского хозяйства в агарном секторе проводится очень серьезная работа».

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: : Талех Агавердиев)

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