Азербайджан планирует открыть в Китае еще два торговых дома

2 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году Азербайджан планирует открыть в Китае два торговых дома. Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в эфире государственного телеканала АзТВ министр экономики Шахин Мустафаев.

По словам министра, меморандум, предусматривающий создание одного из этих торговых домов был подписан в рамках недавнего визита главы государства в Китай. Второй торговый дом планируется открыть в Пекине.

"В 2017 году мы открыли торговое представительство в Китае. Азербайджанские предприниматели очень заинтересованы в китайском рынке. В Китае уже действуют три наших торговых дома. Этот рынок особенно интересен для нас с точки зрения поставок спиртных напитков и товаров сельскохозяйственной переработки. За последние два года мы приняли участие в девяти крупных выставках в Китае и осуществили шесть экспортных миссий в эту страну", - сказал министр.

Мустафаев отметил, что торговые дома имеют важную роль для продвижения азербайджанской продукции на китайский рынок. С помощью торговых домов предприниматели могут наладить прямую связь со своими клиентами, получить поддержку в продвижении своей продукции и анализировать потенциальные рынки сбыта.

В целом, как отметил министр, Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для развития торговли. В частности, товарооборот за прошлый год между странами превысил 1,3 миллиарда долларов, а за первый квартал этого года вырос в 2,4 раза.

"Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе. На долю нашей страны приходится 43 процента всего товарооборота Китая со странами этого региона. В то же время, инвестиции между странами также растут. Азербайджан вложил в экономику Китая 1,7 миллиарда долларов, в то время как китайские компании в экономику Азербайджана - 800 миллионов долларов", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что китайские компании заинтересованы расширять сотрудничество с Азербайджаном.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Судно КНР "Юаньван-7" начало первую в году миссию по слежению за космическими полетами
В мире 11:08
FAO положительно оценивает деятельность Азербайджана в области продовольственной безопасности
Бизнес 10:38
Muganbank завершил первый квартал года со значительными убытками
Бизнес 10:23
Грузия сократила товарооборот
Финансы 09:58
Азербайджан наладит экспорт напитков в Южную Африку
Бизнес 09:40
Вырастут ли этим летом цены на земельные участки в Баку?
Бизнес 09:31
Лента новостей
Аграриям Казахстана предложено перейти на операции в криптовалюте
Финансы 11:45
Назван продукт, способный защитить от ожирения
В мире 11:44
В Баку задержан водитель "Гелендвагена", повредивший 12 автомобилей
Происшествия 11:34
Норвежский ученый рассказала, почему электронные книги не вытеснят бумажные
В мире 11:30
В Баку отремонтирована еще одна улица(ФОТО)
Общество 11:27
Позиция Саудовской Аравии в вопросах, в которых заинтересован братский Азербайджан, неизменна - посольство
Политика 11:23
Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией
Экономика 11:23
Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии
В мире 11:21
ВВС Турции продолжают проводить операции на севере Ирака
Турция 11:16