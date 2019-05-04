Какой вид транспорта наиболее востребован в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В период с января по март текущего года объем грузоперевозок хозяйственных субъектов в транспортном секторе Азербайджана составил 50,9 миллиона тонн, что означает рост на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в субботу Trend, три процента грузоперевозок пришлись на морской, 6,9 процента - железнодорожный, 0,1 процента - воздушный, 59, 3 процента - автомобильный и 59,3 процента - трубопроводный транспорт.

В первом квартале текущего года были перевезены 460, 7 миллиона человек, или на 1,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

87,7 процента пассажиров воспользовались автомобильным, 12,1 процента - метро, а остальные - иными видами транспорта.

Автомобильным транспортом, имеющим наибольшую долю перевозок в транспортном секторе, перевезены 30,2 миллиона тонн грузов и 403,9 миллиона пассажиров, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года означает, соответственно, рост на 2,3 и 1,6 процента При этом 96 процентов пассажиров воспользовались услугами автобусов, 4 процента - такси. Объем грузоперевозок вырос на 2,3, пассажирских перевозок - на 1,7 процента. Сократилось на 1,4 процента число пассажиров, использовавших метро, составив 55,6 миллиона человек.

Воздушным транспортом перевезены 477,7 тысячи, или 0,4 процента пассажиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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