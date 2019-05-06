В Толебийском районе Казахстана возрастет число предприятий

БАКУ /Trend/ - Реализация целого ряда проектов запланирована в Толебийском районе Казахстана в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», сообщает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Один из них - завод ТОО «Бірлік» по производству асфальтобетонной продукции мощностью 100 тонн в сутки.

«Ожидаемая стоимость проекта - 120 миллионов тенге. Здесь работой будут обеспечены 20 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, к 2020 году приступит к деятельности птицеферма «Шымкент құс» по производству 1000 тонн бройлерного мяса в год. Реализация проекта оценивается в 120 млн тенге.

Численность субъектов предпринимательства в Толебийском районе достигает 8211, при этом 92,4 процента из них активны. Численность населения, задействованного в сфере предпринимательства, достигла 16 072 человек, после того как дополнительно 675 человек было обеспечено работой. Только в этом году в сфере предпринимательства произведено продукции на 40,5 миллиарда тенге. Планируется увеличить численность населения занятого в предпринимательстве до 16 475 человек.

Продукция толебийских сельхозпроизводителей экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья. В частности, ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан» в 2018 году произвело 230 тысяч тонн битума, из которых 148 тысяч тонн было экспортировано в Узбекистан и Таджикистан. В свою очередь, ТОО «Астық сауда» и «Аққұм астық» экспортировало в Узбекистан и Афганистан 36,3 тысячи тонн мучной продукции.

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