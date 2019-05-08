Азербайджанский бизнес освоил почти четверть льготного кредитования на 2019 год

8 мая 2019 20:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года Фонд развития предпринимательства (ФРП) Азербайджана предоставил 345 бизнесменам льготные кредиты на сумму 37 миллионов манатов для финансирования инвестиционных проектов, стоимостью 98,6 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на деловом форуме в Губе.

По словам Мамедова, реализация этих инвестиционных проектов создаст условия для открытия свыше 1 400 рабочих мест.

Заместитель министра отметил, что 65 процентов льготных кредитов направлено на развитие аграрного сектора, 35 процентов - на производство и переработку различных промышленных товаров.

Далее, говоря о проделанной работе, замминистра отметил, что в целом, до сегодняшнего дня 2 700 предпринимателям Губа-Хачмазского экономического района были выделены льготные кредиты на сумму 204,1 миллиона манатов для реализации различных инвестиционных проектов.

Во время встречи в рамках форума, 27 предпринимателям Губа-Хачмазского экономического района были выделены льготные кредиты на сумму 1,5 миллиона манатов. Полученные кредиты будут направлены на финансирование проектов в таких отраслях, как животноводство, рыболовство, упаковка фруктов и овощей и других отраслях экономики. Реализация этих проектов способствует созданию 70 рабочих мест.

Также отметим, что на финансирование 29 интенсивных овощеводческих и зерновых хозяйств до сегодняшнего дня были выделены льготные кредиты на сумму 46,8 миллиона манатов.

В этом году по линии фонда планируется выдать льготные кредиты на 160 миллионов манатов.

Отметим, что ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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