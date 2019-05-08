Когда Азербайджан начнет экспортировать карбамидные удобрения?

8 мая 2019 23:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завод "SOCAR карбамид" начнет экспорт карбамидных удобрений в мае-июне текущего года, сказали Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Большая часть продукции будет поставляться в Турцию, а также планируется выйти на рынки стран Черного моря и Средиземноморья.

Отметим, что завод "SOCAR карбамид" был введен в строй 16 января. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции.

Завод "SOCAR карбамид" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОПЕК может смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти - аналитик
Энергетика 19:31
Оглашены подробности обсуждений между Лавровым и генсеком ОБСЕ по карабахскому конфликту
Общество 18:01
В БГУ прошло мероприятие "27 лет без Шуши" (ФОТО)
Общество 17:51
Bakcell поддержала проведение посвященной ветеранам выставки (ФОТО)
ИКТ 17:50
На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?
Финансы 17:12
В Азербайджане растет спрос на электромобили
Бизнес 16:24
Лента новостей
Стала известна причина экстренной посадки самолета Air France в Иране
Общество 23:26
Азербайджанские водители стали реже нарушать правила дорожного движения
Общество 23:18
Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране
США 23:10
Бразильский этап "Формулы-1" будет перенесен в Рио-де-Жанейро в 2020 году
Другие страны 23:03
Новые подробности по ужасному ДТП с участием автобуса в Азербайджане
Происшествия 22:57
В Баку пройдет пробный экзамен для желающих работать учителем
Общество 22:49
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировно более 60 изобретений
Бизнес 22:48
Азербайджан и Австрия обсудили сотрудничество в таможенной сфере
Бизнес 22:37
В США заявили о желании вести переговоры с Ираном о новом договоре
США 22:33