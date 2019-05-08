Когда Азербайджан начнет экспортировать карбамидные удобрения?

БАКУ /Trend/ - Завод "SOCAR карбамид" начнет экспорт карбамидных удобрений в мае-июне текущего года, сказали Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Большая часть продукции будет поставляться в Турцию, а также планируется выйти на рынки стран Черного моря и Средиземноморья.

Отметим, что завод "SOCAR карбамид" был введен в строй 16 января. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции.

Завод "SOCAR карбамид" в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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