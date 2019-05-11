Samsung Galaxy A20 – все, что вы хотели видеть в смартфоне

11 мая 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй представитель новой серии Galaxy A Samsung Galaxy A20 получил дизайн, который компания называет 3D Glasstic.

Это полированный пластик, имитирующий премиальное стеклянное покрытие. Все четыре угла на Galaxy A20 закруглены, что придает устройству современный внешний вид. Как и во всей серии, переднюю часть корпуса смартфона более чем на 85% занимает дисплей. 6,4-дюймовый Super AMOLED экран оснащен матрицей разрешением на 1560 × 720 точек. Окруженный очень тонкими рамками Infinity-V дисплей имеет одну единственную вставку под 8 МП фронтальную камеру.

На тыльной стороне корпуса у Galaxy A20 расположена сдвоенная камера – основная и широкоугольная. Главный модуль оснащен 13 МП объективом со светосилой f/1.9, а второй – 5 МП широкоугольной линзой с диафрагмой f/2.2. Камера позволяет точно передавать цвета даже в условиях с плохим освещением. Здесь же расположен и дактилоскопический сканер, который можно активировать, просто проведя пальцем (вместо нажатия или касания). Смартфон также поддерживает разблокировку по функции Face recognition.

Galaxy A20 оснащен 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памятью с возможностью увеличения до 512 ГБ. При этом на смартфоне установлен трехмодульный слот, поддерживающий две сим карты и microSD.

Емкость аккумулятора на Galaxy A20 - 4000 мАч, который легко обеспечивает беспроблемную работу на одном заряде в течение дня.

Стоит отметить, что наряду с USB Type-C разъёмом, на смартфоне установлено классическое 3,5 мм «гнездо» под наушники. Таким образом, смартфону не требуется никаких дополнительных переходников для подключения наушников.

Напомним, что смартфон уже доступен и на азербайджанском рынке, а его стоимость составляет 399 АЗН.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy A можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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