В Азербайджане на приватизацию будет выставлено более 100 гособъектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 11 июня проведет очередной аукцион по приватизации объектов государственного имущества.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госкомитет, на аукцион будет выставлено 102 объекта государственного имущества. Из выставленных на аукцион объектов 23 - акционерные общества, 40 - малые госпредприятия, 19 - нежилые участки, шесть – недостроенные объекты, 14 - транспортные средства.

Общая полезная площадь малых госпредприятий и объектов находится в пределах от 12 до 3 101 квадратного метра.

Одним из объектов, находящихся в государственной собственности и вынесенных на аукцион, является торговый объект с самой большой полезной площадью - это кинотеатр, находящийся в городе Гянджа. Расположенный в Низаминском районе, на улице Джавадхана этот объект имеет общую полезную площадь 143 квадратных метра. Восстановление деятельности государственного имущества в современной форме может превратить его в прибыльный объект в сфере услуг. Малое госпредприятие выставленного на аукцион вместе с земельным участком площадью 978,7 квадратных метра.

Девять из нежилых участков, выставленных на аукцион расположены в столице, три – в Сумгайыте, а остальные в Гяндже, Барде, Дашкесане, Агдаме и Ширване. На этом аукционе инвесторы смогут приватизировать 30-45 процентов пакетов акций акционерных обществ, расположенных в Баку, Мингячевире, Евлахе, Агджабеди.

11 июня на аукционе граждане могут выбрать шесть автомобилей марок Volkswagen, УАЗ, ВАЗ и другие 1985-2009 годов выпуска стоимостью от двух до 7,5 тысячи манатов.

Лица, желающие принять участие в аукционе Госкомитета по вопросам имущества Азербайджана, могут получить дополнительную информацию на официальном сайте комитета emdk.gov.az и портале privatization.az.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.