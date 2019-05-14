Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6 тысяч долларов, 12 мая - в 7 тысяч долларов.

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