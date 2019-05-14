В AFB Bank новые назначения

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском банке AFB Bank были назначены новые руководители трех филиалов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Как сообщили в банке, Талех Фейзулла был назначен на должность главы Наримановского филиала банка, а Таваккюль Пашанов и Вагиф Бабаев были назначены на должность глав Сумгаитского и Мардакянского филиалов банка, соответственно.

Также было отмечено, что новоназначенные руководители филиалов ранее работали в банке AccessBank.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность в декабре 2008 года. Официально банк начал свою работу с февраля 2009 года.

Его акционерами являются два физических лица (0,36 процента) и ООО Gilan (99,64 процента).

Акционерный капитал банка по окончании первого квартала 2019 года составляет 70,39 миллиона манатов, совокупный - 85,4 миллиона манатов.

Официальный курс на 14 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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