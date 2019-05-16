IFC предложил Азербайджану новый способ расширения кредитования в регионах

БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана - Azerpoct можно использовать в рамках агентского банкинга.

Как сообщает Trend, об этом сказал эксперт Международной финансовой корпорации (IFC) Сачын Бансал на Саммите по финансовым технологиям на тему «Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность».

По словам Бансала, на каждые 100 тысяч граждан в стране приходится семь банковских отделений, что по его мнению является очень низким показателем.

В связи с этим, Бансал предложил использовать опыт агентского банкинга.

В этом плане эксперт предложил использовать отделения почты.

"В некоторых странах Азии и Африки банки используют почту в качестве инструмента для агентского банкинга", - сказал Бансал.

Эксперт предложил банкам Азербайджана сотрудничать с Azerpoct: " Если на каждые 100 тысяч человек приходится семь банковских отделений, сложно пользоваться банковскими услугами для жителей отдаленных населенных пунктов. Сотрудничество с Azerpoct может быть выгодным и эффективным решением, так как это поможет в выдаче кредитов, что будет дополнительным доходом как для Азерпочты, так и для банков в целом", сказал Бансал.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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