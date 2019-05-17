Питер Хаас: Азербайджан и США являются надежными партнерами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США являются надежными партнерами.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал первый заместитель помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Питер Хаас на заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и США в Баку.

Первый заместитель помощника Госсекретаря отметил, что США готовы сотрудничать с Азербайджаном в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и других сферах.

"Будем обсуждать вопросы усиления юридической системы и интеллектуальной собственности в Азербайджане", - отметил Хаас.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и США.

В ходе заседания обсуждаются вопросы сотрудничества в таких сферах как экономика, торговля, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, интеллектуальная собственность, туризм, и в других сферах.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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