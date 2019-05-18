Азербайджанское предприятие наладит экспорт стройматериалов в Россию и страны Центральной Азии

18 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует экспортировать строительные материалы в зарубежные страны.

Об этом сказал Trend директор ООО "FAB Boya və Kimya Sənayesi" Кянан Мамедов.

По словам директора, в составе ООО действует пять различных производственных предприятий.

"Одной из них является фабрика "BƏYAZ ALÇI", действующая с января прошлого года. Здесь производится 13 наименований продукции из гипса, грунтовая штукатурка, гипсокартон. Фабрика способна производить в течение суток свыше 900 тонн продукции из гипса. Предприятие оснащено самым современным оборудованием немецкого и турецкого производства ", - отметил Мамедов.

Директор отметил, что в процессе строительства фабрики применялись самые современные технологии, обеспечивающие производство высококачественной продукции.

"Ввод в эксплуатацию нового производственного предприятия также способствует открытию новых рабочих мест, улучшению социального благосостояния сотен граждан", - сказал Мамедов.

Директор добавил, что в связи с тем, что продукция предприятий полностью отвечает мировым стандартам, планируются ее поставки на внешние рынки.

"В основном, планируется экспортировать продукцию в Россию и страны Центральной Азии", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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