В Азербайджане необходимо усилить роль гражданского общества для улучшения бизнес среды - эксперты

БАКУ /Trend/ - В целях усиления развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане необходимо проведение мониторинга законодательства.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал эксперт Осман Гюндуз на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса.

Эксперт отметил, что для этого необходимо усилить взаимодействие бизнеса с правовыми институтами.

"В этом направлении большую работу могут проводить общественные советы", - сказал Гюндуз.

По мнению эксперта, зачастую некоторые изменения в законодательстве мешают развитию бизнеса в стране.

В свою очередь, председатель Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев отметил, что для того, чтобы усилить развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане, в первую очередь необходима активизация гражданского общества.

Председатель Фонда отметил, что на сегодняшний день участие гражданского общества в формировании оптимальной бизнес среды недостаточно.

"Полагаю, что необходимо усилить платформу взаимодействия между обществом и бизнесом, и в этом смысле роль общественных советов представляет особую значимость", - сказал Нуриев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.