Сумма банковских вкладов населения Азербайджана перевалила за 8 млрд

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое апреля текущего года сумма банковских вкладов граждан Азербайджана в эквиваленте национальной валюты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 8,9 процента и составила более 8,3 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend 60,5 процентов всех вкладов - в иностранной валюте, а 39,5 процента - в манатах. Вклады в национальной валюте выросли по сравнению с прошлогодним на 19,9 процента, а в иностранной валюте - на 2,8 процента.

По состоянию на первое апреля текущего года кредитные портфели банков и других кредитных организаций в целом составили в эквиваленте национальной валюты более 13 миллиардов манатов, более 10 миллиардов манатов которых относятся к долгосрочным кредитам.

Сумма просроченных кредитов составляет 11,9 процента от общего кредитного портфеля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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