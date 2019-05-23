Названы основные виды таможенных правонарушений на пространстве СНГ

БАКУ/Trend/ - Основные виды таможенных правонарушений и преступлений на пространстве СНГ связаны с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государств.

Об этом, в кулуарах проходящего в Баку 19 заседания Комитета глав правоохранительных подразделений (КГПП) Совета руководителей таможенных служб государств-членов СНГ, сказал журналистам в среду председатель КГПП Олег Губайдулин.

По словам председателя, речь идет о транзите и перемещении денежных средств, -валюты через таможенные границы.

«Под различные договора вывозится значительное количество денежных средств через таможенные границы, которые потом мы не можем найти, в том числе, и на пространстве СНГ. В то же время мы ведем борьбу с контрабандой наркотиков активно поступающих из Афганистана. Дело в том, что в последнее время используются каналы почтовых международных отправлений, меняется форма перемещения наркотиков через границу. И здесь конечно всем правоохранительным органам необходимо усилить совместную работу, очень важно, чтобы правоохранительное сотрудничество осуществлялось по единым правилам, чтобы мы понимали, что будем делать вместе», - сказал Губайдулин.

Председатель КГПП отметил, что основная форма взаимодействия правоохранительных органов - это контролируемые поставки, а также совершенствование механизмов используемых при организации работы в таможенной сфере.

«Чтобы снизить уровень преступлений в таможенной сфере, в частности в контрабанде с наркотиками необходимо доводить расследование до конца, мы обязаны видеть и поставщика и конечного реализатора. Вот если мы будем работать по всем цепочкам полностью, как мы говорим обычно, будем изымать наркотики из оборота, то в данном случае, мы должны научиться изымать эти самые цепочки, и только в этом случае, будет какой-то результат», - сказал Губайдулин.

Отметим, что в Баку проходит 19-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

В мероприятии принимают участие главы правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также, в качестве наблюдателей, их коллеги из Эстонии и Латвии, представители Антитеррористического центра государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, а также координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ.

На повестке дня стоит обсуждение вопросов по правоохранительной деятельности стран региона, доклады рабочих групп, а также обмен мнениями о развитии сотрудничества.

Обсуждаются вопросы сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных средств, прекурсоров, правонарушениями в интернете и другие вопросы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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