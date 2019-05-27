Посол: В Азербайджане действует до полтысячи британских компаний

27 мая 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -В Азербайджане действуют 400-500 британских компаний. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала в ходе брифинга посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

«В Баку базируется большое сообщество граждан Великобритании. В Азербайджане в настоящее время проживают почти 5000 британцев, но точных цифр нефт, так как этот показатель часто меняется. В Азербайджане действуют от 400 до 500 компаний из Объединенного королевства, что означает наличие бизнес-сообщество из этой страны",- сказала она, добавив, что есть британцы, которые, которые живут здесь 20-25 лет. "И они говорят, как Баку изменился к лучшему», - отметила Крофтс.

Крофтс отметила, что Баку знаменит не только с проведением спортивных, но и других международных мероприятий.

«Когда мы говорим о Баку, мы говорим о международных стандартах»,- добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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