Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямой авиарейс

27 мая 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время ожидается открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Пакистаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Associated press of Pakistan.

С данным заявлением выступил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

В ходе встречи обе стороны договорились о развитии прочных отношений в области авиации. Было отмечено, что в последние годы растет число пакистанцев, направляющихся в Азербайджан в целях бизнеса и отдыха.

"Азербайджан и Пакистан являются братскими государствами. Отношения между двумя странами теплые и основаны на доверии и взаимоуважении", - отметил Гулам Сарвар Хан.

Ализаде в свою очередь отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении связей с Пакистаном.

Проект соглашения о воздушном сообщении между Пакистаном и Азербайджаном был согласован в 1993 году. 30 сентября 2009 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Пакистаном и Азербайджаном.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 18:19
Сельское хозяйство Азербайджана названо наиболее перспективной отраслью экономики
Бизнес 17:11
Производитель фруктовых соков в Азербайджане наладит экспорт в соседние страны
Бизнес 16:53
Уточнены сроки строительства в Азербайджане завода по производству автобусов большой вместимости
Бизнес 16:08
Сбербанк ведет переговоры по НПЗ, на который претендует SOCAR
Энергетика 14:59
Бакинская текстильная фабрика запустит новую производственную линию
Бизнес 14:30
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Более 260 миллиардов долларов инвестиций служат развитию нашей страны, народа
Политика 18:29
Когда 5 G придет в Азербайджан
Экономика 18:19
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем уделять большое внимание социальной сфере
Политика 18:19
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 18:19
Финрегулятор Азербайджана предупредил граждан, не забравших карты в связи с компенсациями по проблемным кредитам
Бизнес 18:08
Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоит армянское лобби и союзничающие с ним некоторые местные, называющие себя оппозицией, группировки
Политика 18:03
В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)
Социум 17:58
МИД Филиппин: Канада может скоро вывезти спровоцировавший конфликт мусор
Другие страны 17:55
Азербайджан и Грузия договорились об упрощении пограничного режима в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку
Общество 17:52