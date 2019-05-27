Финрегулятор Азербайджана предупредил граждан, не забравших карты в связи с компенсациями по проблемным кредитам

БАКУ /Trend/ - Шесть тысяч граждан не взяли в "Азерпочт" свои карты по компенсации проблемных кредитов.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

Алышов отметил, что сумма компенсации для 19 тысяч физических лиц определена в размере менее 500 манат. Было также отмечено, что в силу некоторых причин, часть входящих в эту категорию граждан пока не обратилась за своими компенсациями.

Руководитель Палаты отметили, что если граждане до конца года не заберут свои компенсации, в силу истечения срока использования карт, гражданам придется обратиться в банки о продлении срока карт.

Отметим, что с 22 апреля 2019 года в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц. Выплаты осуществляются через филиалы банков и оператора почтовой связи "Азерпочт". Компенсации получат 602 347 человек.

Все выплаты планируется завершить в мае этого года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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