IFC поддерживает развитие частного сектора в Азербайджане

28 мая 2019 07:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) продолжит оказывать поддержку Азербайджану в области развития частного сектора посредством стратегических реформ, которые помогают привлечь инвестиции, сказал Trend главный региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу и России Ян Ван Бильсен.

По словам Бильсена, корпорация также оказывает поддержку Азербайджану для повышения конкурентоспособности и обеспечении устойчивого роста.

"На прошлой неделе IFC подписала соглашения о сотрудничестве с министерствами экономики и сельского хозяйства Азербайджана, а также с Агентством пищевой безопасности", - сказал Бильсен.

Главный региональный менеджер отметил, что эти соглашения будут иметь большое значение для достижения всех поставленных целей.

Как отметил главный региональный менеджер, целью сотрудничества является облегчение ведения бизнеса и привлечение инвестиций в ненефтяную экономику Азербайджана.

"Мы будем поддерживать Азербайджан в привлечении инвестиций, в частности прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор и поддержать диверсификацию. Поскольку сельское хозяйство является одним из основных источников рабочих мест в Азербайджане, отрасль должна быть конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал Бильсен.

Как отметил главный региональный менеджер, в аграрном секторе имеется ряд проблем – производственно-сбытовые цепочки нуждаются в дальнейшем развитии, система управления безопасностью пищевых продуктов нуждается в дальнейшем совершенствовании.

"Наша цель - помочь упорядочить нормативные акты и модернизировать национальную систему управления безопасностью пищевых продуктов", - сказал Бильсен.

Отметим, что IFC свыше 20 лет оказывает поддержку частному сектору Азербайджана, инвестировав за прошедший период 500 миллионов долларов США. Инвестиции в размере 350 миллионов долларов были направлены на финансирование торговли, также были осуществлены инвестиции в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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