Система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в изменении

БАКУ /Trend/ - В настоящее время система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в пересмотре и изменении.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти текущего года.

По словам председателя, действующая система страхования определяет максимальный уровень ставок, по которым размещенные в банках средства страхуются.

Данная мера, по мнению председателя, продемонстрировала свою эффективность в период кризиса 2015-2016 годов, что, по словам Кирина, было абсолютно оправданно. Однако в настоящее время в условиях макроэкономической стабильности, стабильного курса национальной валюты и других ключевых показателей в Азербайджане, которые подтверждаются международными рейтинговыми агентствами, наступает время, когда следует перейти к классической схеме страхования вкладов, когда определяется максимальная сумма страхования.

Таким образом, население будет более ответственно подходить к выбору банка, в котором планирует разместить депозит.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада. Под закон о полном страховании вкладов подпадают средства, размещенные в банках под три (для вкладов в иностранной валюте) и 15 процентов (для вкладов в манатах).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.