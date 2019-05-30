GM Uzbekistan будет экспортировать автомобили в Азербайджан

30 мая 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания General Motors Uzbekistan приступит к продаже автомобилей в Азербайджан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу компании.

На первом этапе в Азербайджан будут поставлять модели R3 и R4, далее модельный ряд будет расширяться.

Ранее Trend сообщал, что компания экспортировала автомобили в Украину, Кыргызстан, Беларусь, Афганистан, Таджикистан, а также Казахстан.

В настоящее время на трех производственных площадках АО GM Uzbekistan производятся 10 моделей автомобилей под брендами «Шевроле» (Chevrolet) и «Равон» (Ravon), в частности модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в городе Асаке, модели Tracker, Malibu в филиале в Ташкенте, модели Damas, Labo в филиале в городе Питнак.

GM Uzbekistan объявил 2019 годом развития экспортного потенциала и компания работает над расширением деятельности в данном направлении.

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