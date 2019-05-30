Парламент Азербайджана в первом чтении принял поправки к закону «О кредитных союзах»

30 мая 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане кредитным союзам запрещается привлекать сбережения (депозиты) физических и юридических лиц.

Этот вопрос отражен в дополнении и в поправках к закону «О кредитных союзах», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в четверг Trend.

Согласно новому проекту, легализация денежных средств и другого имущества кредитных союзов, приобретенных преступным путем, и деятельность по пресечению терроризма регулируется согласно закону «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма».

Отметим, что основной целью кредитных союзов заключается в объединении свободных денежных средств членов кооператива и предоставление кредита своим членам.

После голосования поправки были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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