В Азербайджане планируется погашение части стоимости ипотечных облигаций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается погашение определенной части остаточной стоимости ипотечных облигаций, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В соответствии с проспектом эмиссии облигаций, выпущенного Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, запланирована выплата процентов в день погашения облигаций, а также планируется погасить часть номинальной остаточной стоимости облигаций, равной части основного долга, подлежащей выплате по активам, включенным в ипотеку.

Согласно данным Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, 29 мая была произведена оплата по процентам со стороны эмитента. С 28 мая номинальная остаточная стоимость облигаций составила 964, 9231 маната.

Процентный доход в размере трех процентов будет рассчитываться исходя из суммы 964, 9231 маната во время следующего периода выплаты процентов.

Также в БФБ отметили, что при торговле облигациями базовую цену облигаций следует учитывать как 964,9231 маната.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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