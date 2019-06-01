В Азербайджане установлена плата за услуги по охране прав на интеллектуальную собственность

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Перечень услуг, предоставляемых в области правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, торговых марок и географических указаний, а также суммы платы за эти услуги Агентству по интеллектуальной собственности Азербайджана».

Как сообщает в субботу Trend, плата за регистрацию договора о предоставлении права пользования изобретением, полезной моделью и промышленным образцом, составляет 10 манатов.

Плата за регистрацию договора залога патента (одного патента на изобретение, одного патента на полезную модель и одного патента на промышленный образец, в отдельности для каждого) установлена в размере 50 манатов. Плата за внесение изменений в исковые заявления, зарегистрированные договоры о предоставлении права собственности или патента или же в зарегистрированные лицензионные договоры в связи с использованием объекта, составляет 10 манатов, а за рассмотрение искового заявления на признание прав первоначального пользователя - 25 манатов.

Размер оплаты за продление действия патента на изобретение с третьего по десятый год для физических лиц, муниципалитетов и организаций, финансируемых за счет государственного бюджета, составляет 10 манатов, и 50 манатов для других лиц, с ростом суммы оплаты на шесть манатов за каждый следующий год; с 11 до 20 лет для физических лиц, муниципалитетов и организаций, финансируемых за счет госбюджета - 60 манатов, и 300 манатов для других лиц, с ростом суммы оплаты на восемь манатов за каждый следующий год; с 21 до 25 лет для физических лиц, муниципалитетов и организаций, финансируемых за счет госбюджета - 142 маната, и 710 манатов для других лиц, с ростом суммы оплаты на 10 манатов за каждый последующий год.

Плата за внесение изменений в договора о предоставлении прав на торговую марку и зарегистрированные лицензионные договора составляет 11 манатов, за торговую марку - 95 манатов, за регистрацию исковых заявлений посредством международной системы, их подготовку и отправку - 40 манатов.

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