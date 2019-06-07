Российский КАМАЗ рассчитывает на сделку с Туркменистаном

7 июня 2019 13:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Российский КАМАЗ в 2019 году планирует заключить с Туркменистаном контракт на поставку около одной тысячи автомобилей в год, сообщает Trend со ссылкой на агентство ТАСС, которое в свою очередь цитирует гендиректора компании Сергея Когогина.

Об этом было заявлено в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Проведены переговоры (c Туркменистаном) на высшем уровне, ведется подготовка контракта... Рассчитываем на его заключение в этом году",- приводятся в информации слова бизнесмена.

Отметим, что Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения. За период 2008-2018 годы в страну было поставлено более девяти тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники КАМАЗ. Эти грузовики и спецтехника широко используется в различных отраслях местной экономики, и в Туркменистане создана дилерская сеть КАМАЗ, действующая в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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