Узбекистан и Азиатский банк развития расширяют сотрудничество в сфере водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) договорились об оказании консультационных услуг по государственно-частному партнерству в целях улучшения муниципальной инфраструктуры водоснабжения в узбекских городах Самарканд, Бухара, Наманган и Карши, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу банка.

Соответствующий меморандум о соглашении был подписан первым заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Дилшодом Азимовым и главой Постоянного представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

“Это историческое событие и мы надеемся совместно с АБР успешно реализовать данный проект. Мы верим, что проект позволит привлечь высококвалифицированного и опытного частного водного оператора, что способствует улучшению водоснабжения и качества оказания услуг населению этих четырех городов”, - сказал Дилшод Азимов.

Замминистра отметил, что министерство жилищно-коммунального обслуживания будет играть ведущую роль в подготовке и реализации данного проекта.

Правительство Узбекистана определило сектор водоснабжения и санитарии в качестве одного из главных приоритетов национальной стратегии развития и инициировало ряд реформ, включая внедрение государственно-частного партнерства для стимулирования развития сектора.

“АБР очень рад поддержать правительство Узбекистана во внедрении проектов на основе государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения и санитарии”, – сказала Синди Малвичини.

Глава Постоянного представительства отметила, что АБР выступит в качестве советника для правительства в подготовке и структурировании проектов водоснабжения и санитарии в городах Самарканд, Бухара, Наманган и Карши, и привлечения частных партнеров к началу 2021 года.

Будучи одним из первых проектов государственно-частного партнерства в Узбекистане в критически важном социальном секторе, консультационные услуги АБР помогут продемонстрировать, как участие частного сектора может способствовать улучшению работы и управления существующих систем водоснабжения и санитарии в Узбекистане со строгими целевыми показателями для частного сектора. Это также поможет привлечь дополнительные инвестиции и международный опыт для поддержки дальнейших улучшений в секторе.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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