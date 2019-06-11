Оглашены сроки завершения строительства ж/д Ляки-Габала

11 июня 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Ляки-Габала будет завершено к концу года, как передает Trend, сказал во вторник начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов на конференции в рамках 18-й Каспийской международной выставки «Транспорт, транзит и логистика» в Баку.

По словам начальника отдела, работы по прокладке железных дорог продолжатся до середины следующего года.

Как отметил Гасымов, по железной дороге планируется запустить поезда швейцарской компании Stadler.

Напомним, что 11 декабря 2018 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству железной дороги Ляки-Габала".

Согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, отчуждения земель, подпадающих под строительство, и проведения ремонтных работ, из суммы, предусмотренной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденном распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выделено 30 миллионов манатов.

Строительство новой железнодорожной линии внесет вклад в улучшение туристической инфраструктуры и облегчения доступа к туристическим объектам.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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