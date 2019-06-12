Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе- мае текущего года?

12 июня 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года цены на потребительские товары выросли на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

«Цены на потребительские товары и услуги в мае выросли на 0,4 процента по сравнению с апрелем. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента, стоимость на платные услуги населению выросла на 0,1 процента, цены на непродовольственные товары не изменились», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в течение месяца снизились цены на рис, гречку, баранину, говядину и куриное мясо, колбасные изделия, йогурт, сливочное масло, бананы, алычу, клубнику, орехи, капусту, зелень, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, лук, чеснок, картофель, чай и пиво.

В то же время, повысились цены на манную крупу, макаронные изделия, молоко, сметану, творог, куриные яйца, подсолнечное, кукурузное и оливковое масло, лимоны, яблоки, груши, каштаны, свеклу, морковь, кофе, какао.
Цены на иные товары существенно не менялись.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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