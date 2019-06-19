На очередном аукционе на 26 объектов госсобственности поступили 40 заявок - Госкомимущества Азербайджана

19 июня 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Широкий выбор государственного имущества и удобные условия приватизации обеспечивают активность участников аукционов. Возможность подачи электронной заявки и онлайн-участия в аукционе помогают гражданам приобрести недвижимость, не теряя времени.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по имущественным вопросам, 18 июня был проведен очередной аукцион по приватизации государственного имущества. Всего в аукционе по 26 объектам государственной собственности приняли участие 40 покупателей. Пятеро участников подали заявку на приобретение имущества в электронной форме.

Отмечается, что к приватизируемому государственному имуществу относятся малые государственные предприятия и транспортные средства. Одно из малых государственных предприятий находится в Сумгайыте. Государственная собственность была приватизирована вместе с участком площадью 9 тыс. 308 кв.м. На аукционе было приватизировано и нежилое здание, которое находится в поселке Газанбулаг Геранбойского района. Также за 1750 манатов был приватизирован гособъект площадью 109.5 кв.м. Другой объект площадью 110.8 кв.м, который был приватизирован вместе с земельным участком, находится в Шабране. Победителем аукциона стал участник, предложивший за недвижимость 6000 манатов.

Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться на сайте privatiization.az.

Отметим, что Госкомитет по имущественным вопросам проведет очередной аукцион 25 июня. На аукцион выставлены 37 транспортных средств. Для участия достаточно пройти регистрацию на официальном сайте комитета (emdk.gov.az) или же на портале приватизации (privatization.az).

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