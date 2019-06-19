ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

19 июня 2019 22:11 (UTC+04:00)

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5%", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

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