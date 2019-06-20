Расходы госбюджета Азербайджана превысили доходы

20 июня 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 8,999 миллиарда манатов, что на 9,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Также за этот период расходы увеличились на 24,1 процента, составив 9,426 миллиарда манатов.

Таким образом, дефицит госбюджета составил 426,8 миллиона манатов. В прошлом году за аналогичный период профицит составлял 650,8 миллиона манатов.

Объем ВВП Азербайджана в январе-мае этого года составил 30,608 миллиарда манатов.

Согласно прогнозам, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2019 год составят 23,168 миллиарда манатов, а расходы, соответственно, 25,19 миллиарда манатов.

(Автор:Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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