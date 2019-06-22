В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном

22 июня 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Известные общественные деятели, журналисты и политологи из Грузии, также руководители СМИ и НПО из Азербайджана собрались в Тбилиси на конференции на тему «От 101-летней дружбы до стратегического партнерства: Грузия-Азербайджан», передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

Организаторами форума выступили общественное Объединение по просвещению молодежи «Кызылбаш» при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при президенте Азербайджана, вместе с Информационным центром азербайджанской диаспоры.

Экспертный форум прошел в Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в историческом центре Тбилиси.

Председатель Общественного объединения по просвещению молодежи «Кызылбаш», глава медиа-группы «Yeni Çağ» Агиль Алескер отметил, что при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при президенте Азербайджана удалось снять документальный фильм «Говорит Ходжалы» и поблагодарил всех, участников этого проекта.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Вугар Мустафаев в своем выступлении отметил важную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-грузинского партнерства.

На конференции также приняли участие представители СМИ, деятели науки, культуры, образования, общественные деятели и политологи.

(Автор: Тамилла Мамедова: Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане увеличится производство клинкера
Бизнес 14:06
Азербайджанский завод Norm Sement начнет производство новой продукции (Эксклюзив)
Бизнес 13:38
Грузия запускает новый проект по управлению отходами
Бизнес 13:31
В Грузии вырос импорт электроэнергии
Энергетика 13:15
Президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами
Южный Кавказ 11:41
Туркменистан лоббирует проект транспортного коридора из Афганистана в Турцию через Азербайджан
Бизнес 11:37
Лента новостей
Администрация Президента : Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою работу
Политика 15:28
Казахстан наращивает объем контейнерных перевозок
Бизнес 15:01
Сулейман Исмайлов удостоен почетного звания «Заслуженный государственный служащий»
Политика 14:54
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями группу госслужащих
Политика 14:46
Госнефтефонд Азербайджана увеличил золотые активы
Экономика 14:38
В Баку прошел Azerbaijan Design Summit - большой интерес молодежи (ФОТО)
Социум 14:35
В Казахстане откроют предприятия по производству продуктов питания
Бизнес 14:24
Ливийская береговая охрана спасла 199 нелегальных мигрантов
Другие страны 14:18
Азербайджанский вуз привлечет услуги по ремонту
Тендеры 14:09