В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Известные общественные деятели, журналисты и политологи из Грузии, также руководители СМИ и НПО из Азербайджана собрались в Тбилиси на конференции на тему «От 101-летней дружбы до стратегического партнерства: Грузия-Азербайджан», передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

Организаторами форума выступили общественное Объединение по просвещению молодежи «Кызылбаш» при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при президенте Азербайджана, вместе с Информационным центром азербайджанской диаспоры.

Экспертный форум прошел в Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в историческом центре Тбилиси.

Председатель Общественного объединения по просвещению молодежи «Кызылбаш», глава медиа-группы «Yeni Çağ» Агиль Алескер отметил, что при поддержке Совета государственной помощи неправительственным организациям при президенте Азербайджана удалось снять документальный фильм «Говорит Ходжалы» и поблагодарил всех, участников этого проекта.

Первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Вугар Мустафаев в своем выступлении отметил важную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в укреплении азербайджано-грузинского партнерства.

На конференции также приняли участие представители СМИ, деятели науки, культуры, образования, общественные деятели и политологи.

(Автор: Тамилла Мамедова: Редактор: Ровшан Гусейнов)

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