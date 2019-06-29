В Баку обсудят возможности расширения экспорта и инвестиций между Азербайджаном и Индией

29 июня 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках предстоящего бизнес-форума Азербайджан-Индия будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности расширения экспорта и инвестиций, сообщили Trend в Азербайджанском Фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По информации источника, ожидается участие в бизнес-форума представителей различных компаний действующих в Индии в сфере бизнеса и инвестиций, а также азербайджанских предпринимателей.

«Организаторами форума выступает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при поддержке министерства экономики Азербайджана. Бизнес-форум пройдет первого июля текущего года», - сказали в Фонде.

Отметим, что по итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Индией увеличился на 84%, а за три месяца 2019 года вырос на 66%, составив 300 миллионов долларов.

Согласно информации министерства экономики АР, между Азербайджаном и Индией создана договорно-правовая база и ведется работа над подготовкой соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщалось ранее, индийские нефтяные компании готовы расширить присутствие в нефтегазовом секторе Азербайджана.

На сегодняшний день крупнейшая индийская нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) имеет долю в азербайджанском нефтегазовом месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) (2,31 процента).

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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