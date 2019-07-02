Президент Узбекистана посетит Японию

2 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана посетит с официальным визитом Японию, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и посла Японии Нобуаки Ито, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

В настоящее время стороны готовятся к 15-му заседанию узбекско-японского и японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству (Токио, 10 июля) и 3-й конференции ректоров вузов обеих стран (Ташкент, 8-9 июля).

Эти и другие совместные мероприятия должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию.

В Узбекистане действует свыше 15 предприятий с участием японских инвестиций.

Основные сферы деятельности японских компаний – нефтегазовая, нефтехимическая и химическая отрасли, производство энергетического оборудования, машиностроительной продукции, оказание транспортно-логистических услуг, торговые операции, сфера туризма и другие.

Примером успешного взаимодействия может служить сотрудничество между "Узавтосаноат" и японской "Isuzu".

На базе агрегатов японской компании выпущено свыше 10 тысяч автобусов и более 11 тысяч грузовых автомобилей, освоено производство новых моделей, работающих на природном газе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан вывел из обращения 50 и 100-сумовые купюры
Финансы 14:10
В Узбекистане создадут 2 компании для развития Ферганской долины
Бизнес 13:50
Цены на продукты в Узбекистане повысились на 16%
Бизнес 12:46
Узбекско-корейское СП закупает химические реагенты
Тендеры 12:38
Сократилось количество узбекских туристов, посетивших Турцию
Туризм 11:58
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
Другие страны 11:58
Лента новостей
В Иране скорость ветра достигает 101 км/час
Общество 14:39
Госслужба занятости Азербайджана проводит в регионах ярмарки по трудоустройству (ФОТО)
Общество 14:36
Сона Алиева: Сохранение статуса-кво Армении не на пользу
Политика 14:28
Глава парламента Алжира подал в отставку
Арабские страны 14:24
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса
Общество 14:13
В Баку может быть принят ряд важных решений - наблюдатель
Политика 14:11
Узбекистан вывел из обращения 50 и 100-сумовые купюры
Финансы 14:10
Госкомитет по строительству и архитектуре продолжает упрощенное оформление новостроек
Экономика 14:05
Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза
Другие страны 14:05