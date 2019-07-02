Президент Узбекистана посетит Японию

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана посетит с официальным визитом Японию, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и посла Японии Нобуаки Ито, завершающего свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

В настоящее время стороны готовятся к 15-му заседанию узбекско-японского и японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству (Токио, 10 июля) и 3-й конференции ректоров вузов обеих стран (Ташкент, 8-9 июля).

Эти и другие совместные мероприятия должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию.

В Узбекистане действует свыше 15 предприятий с участием японских инвестиций.

Основные сферы деятельности японских компаний – нефтегазовая, нефтехимическая и химическая отрасли, производство энергетического оборудования, машиностроительной продукции, оказание транспортно-логистических услуг, торговые операции, сфера туризма и другие.

Примером успешного взаимодействия может служить сотрудничество между "Узавтосаноат" и японской "Isuzu".

На базе агрегатов японской компании выпущено свыше 10 тысяч автобусов и более 11 тысяч грузовых автомобилей, освоено производство новых моделей, работающих на природном газе.

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