Выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана из банков и страховых компаний

2 июля 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года финансовые поступления банков и страховых компаний по линии министерства по налогам в государственный бюджет Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 48,4 процента, во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Совокупный объем поступлений банков и страховых компаний за отчетный период составил 180,2 миллиона манатов.

Свыше четверти всех налоговых перечислений пришлось на сектор промышленности – 560,9 миллиона манатов (рост 1,2 процента).

Также крупные поступления в госбюджет пришли из сектора услуг – 343,9 миллиона манатов (рост 22,6 процента) и строительства – 342,9 миллиона манатов (рост 9,6 процента).

Налоговые поступления в сфере торговли увеличились на 13,3 процента, составив 238,1 миллиона манатов.

Также значительный рост в налоговых перечислениях наблюдается в секторах связи и транспорта – 40,6 и 26,1 процента, составив соответственно 129,4 и 137,3 миллиона манатов.

Наименьшие поступления в госбюджет были зафиксированы в сельскохозяйственном секторе – 3,1 миллиона манатов.

За январь-май 2019 года налоговые поступления по линии министерства по налогам в государственный бюджет Азербайджана составили 3,139 миллиарда манатов, что на 239,9 миллиона манатов или на 8,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Прогноз выполнен на 110,1 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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