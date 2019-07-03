Прядильная промышленность в Азербайджане увеличилась

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года объемы прядильной промышленности в Азербайджане в суммарном выражении составили 131,05 миллиона манатов, что на 47,4 процента больше показателя предшествовавшего года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
За пять месяцев текущего года было зафиксировано незначительное сокращение в производстве одежды – на 0,1 процента, до 57,22 миллиона манатов, в производстве кожаных изделий и обуви - на 27,7 процента, до 9,02 миллиона манатов.
Всего же за пять месяцев в сфере производства изделий из пряжи, обуви, одежды и кожаных изделий в стране было выпущено продукции на 197,3 миллиона манатов (рост за год на 56,1 процента).
Розничный оборот продукции прядильной промышленности, одежды и обуви составил за отчетный период 2,585 миллиарда манатов, увеличившись за год на 3,2 процента. В торговых сетях на одежду и обувь потребители тратят около 18 процентов своих средств.
По сравнению с апрелем в мае цены на одежду сократились на 0,5 процента, на ткани выросли на 0,1 процента, на обувь – остались без изменений. За год цены на эту продукцию выросли на 1,2 процента, 4,3 процента и 1,0 процент соответственно.
Производство одежды и обуви в Азербайджане (Январь-Май 2019 года):
|
Произведено в Январе-Мае 2019 года
|
Разница по сравнению с Январе-Мае 2018 годом (в %)
|
Готовая продукция на складах на 1.06.2019 года
|
Одежда
|
Верхний трикотаж, тыс. штук
|
33,8
|
49,9
|
1,8
|
Нижний трикотаж, тыс. штук
|
263,1
|
Рост в 2,2 раза
|
28,9
|
Носки, тыс. пар
|
1 057,5
|
110,9
|
4,0
|
Профессиональная одежда для мужчин, тыс. штук
|
183,6
|
122,2
|
2,3
|
Мужские пиджаки и блейзеры, штуки
|
805
|
0,8
|
4 370
|
Женские костюмы и комплекты, штуки
|
1 147
|
57,7
|
-
|
Кожаные изделия и обувь
|
Кожа, тыс. кв.м.
|
28,9
|
116,1
|
140,0
|
Кожано-меховые изделия, тыс. кв.м.
|
29,4
|
39,4
|
29,4
|
Обувь, тыс. пар
|
85,7
|
143,3
|
24,1
Официальный курс на 20 июня составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор:Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @1nasirzade
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