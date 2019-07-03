Прядильная промышленность в Азербайджане увеличилась

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года объемы прядильной промышленности в Азербайджане в суммарном выражении составили 131,05 миллиона манатов, что на 47,4 процента больше показателя предшествовавшего года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За пять месяцев текущего года было зафиксировано незначительное сокращение в производстве одежды – на 0,1 процента, до 57,22 миллиона манатов, в производстве кожаных изделий и обуви - на 27,7 процента, до 9,02 миллиона манатов.

Всего же за пять месяцев в сфере производства изделий из пряжи, обуви, одежды и кожаных изделий в стране было выпущено продукции на 197,3 миллиона манатов (рост за год на 56,1 процента).

Розничный оборот продукции прядильной промышленности, одежды и обуви составил за отчетный период 2,585 миллиарда манатов, увеличившись за год на 3,2 процента. В торговых сетях на одежду и обувь потребители тратят около 18 процентов своих средств.

По сравнению с апрелем в мае цены на одежду сократились на 0,5 процента, на ткани выросли на 0,1 процента, на обувь – остались без изменений. За год цены на эту продукцию выросли на 1,2 процента, 4,3 процента и 1,0 процент соответственно.

Производство одежды и обуви в Азербайджане (Январь-Май 2019 года):

Произведено в Январе-Мае 2019 года Разница по сравнению с Январе-Мае 2018 годом (в %) Готовая продукция на складах на 1.06.2019 года Одежда Верхний трикотаж, тыс. штук 33,8 49,9 1,8 Нижний трикотаж, тыс. штук 263,1 Рост в 2,2 раза 28,9 Носки, тыс. пар 1 057,5 110,9 4,0 Профессиональная одежда для мужчин, тыс. штук 183,6 122,2 2,3 Мужские пиджаки и блейзеры, штуки 805 0,8 4 370 Женские костюмы и комплекты, штуки 1 147 57,7 - Кожаные изделия и обувь Кожа, тыс. кв.м. 28,9 116,1 140,0 Кожано-меховые изделия, тыс. кв.м. 29,4 39,4 29,4 Обувь, тыс. пар 85,7 143,3 24,1

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор:Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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