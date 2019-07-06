Премьер-министр Узбекистана проведет переговоры с Дмитрием Медведевым

БАКУ/Trend/-Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства России Дмитрий Медведев встретятся в Москве 10 июля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Стороны обсудят торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Во второй половине дня Абдулла Арипов вместе с вице-премьером российского правительства Максимом Акимовым посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу, а также офис российского IT-холдинга Mail.ru Group.

Затем премьер-министр Узбекистана и вице-премьер Ольга Голодец откроют после реставрации павильон "Узбекистан" на территории Выставки достижений народного хозяйства.

Недавно Дмитрий Медведев посетил Узбекистан.

В ходе визита премьер-министр РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии.

По итогам встречи был подписан крупный пакет двусторонних договоров.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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