Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Узбекистана Акмалжоном Кучкаровым, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. Стороны отметили роль совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.



Был рассмотрен круг вопросов связанных с развитие двусторонних связей и отмечено последовательное укрепление сотрудничества между двумя странами, сказано в информации.



Стороны отметили значимость активизации политического диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважение, отмечает МИД Туркменистана.



Отметим, что двусторонние связи соседних стран за последние годы заметно активизировались. Согласно данным узбекской стороны, общий объём товарооборот в 2018 году вырос до 302 миллионов долларов со 177 миллионов долларов годом ранее.



Напомним, что две страны в апреле 2018 года подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.



Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.



Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию, по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.



На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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