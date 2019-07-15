В Азербайджане совершенствуется рынок страхования

15 июля 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет работа по автоматизации регулирования взаимоотношений на страховом рынке, в частности, это относится к новому программному обеспечению.

Об этом сказал председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев, сообщает Trend.

Председатель рассказал о новой онлайн-системе регулирования страховых случаев, которую Бюро обязательного страхования (ISB) запустит в ближайшие дни.

По его словам, идет интеграция электронной информационной системы ISB с системой министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в сфере выдачи страховых полисов обязательного страхования от потери работоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в электронном формате.

Также глава ассоциации отметил компанию Audatex Azerbaijan, которая является инициатором внедрения единой системы оценки страхового ущерба в Азербайджане.

По словам главы АСА, после утверждения нового законопроекта о стимулировании сельскохозяйственного страхования в Азербайджане будет наблюдаться увеличение страховых сборов в данной сфере.

Также Алиев отметил, что не менее важным является вопрос профессиональных знаний страховых агентов. По его словам, необходимо повышать квалификацию страховых агентов для того, чтоб они расширяли сферу деятельности, предоставляя услуги по разным видам страхования, а не только обязательным.

Он отдельно отметил, что обязательное страхование имущества требует пересмотра и коррекции. По его словам, не определены механизмы контроля и наказания. Также он считает, что для повышения эффективности следует автоматизировать этот вид страхования.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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